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Савельев не исключил запуска ВСМ на Дальнем Востоке в перспективе

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Высокоскоростные железные дороги в перспективе могут быть запущены государством на Дальнем Востоке.  Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Виталий Савельев, выступая на профильной сессии "На Восток! Маршруты нового времени". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока. Ну как без этого?

Виталий Савельев, вице-премьер РФ

Напомним, что начало строительства первой высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" дал днем 14 марта глава РФ Владимир Путин. В настоящее время в стране нет ни одной железной дороги, специально предназначенной для высокоскоростного движения. Речь идет о движении поездов со скоростью более 250 километров в час. ВСМ же спроектирована специалистами именно под скоростные поезда.

В Петербурге презентовали трамвай для линии "Славянка".

Фото и видео: ВЭФ 2024

Теги: виталий савельев, всм, дальний восток, минтранспорта
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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