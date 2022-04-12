Савельев: изменения в Воздушный кодекс позволят интегрировать беспилотные авиасистемы в воздушное пространство РФ

Глава Минтранса поблагодарил депутатов за принятие законопроекта об изменениях в кодексе.

Изменения в "Воздушный кодекс РФ" позволят интегрировать беспилотные авиасистемы в воздушное пространство страны. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

Савельев поблагодарил депутатов за принятие законопроекта об изменениях в кодексе. По его словам, это крайне важная инициатива. Также глава Минтранса добавил, что благодаря принятым изменениям можно будет предотвращать противоправное использование беспилотных авиационных систем.

Ранее Савельев заявил, что в 2022 году построено и реконструировано 1600 км автодорог.

Видео: Дума ТВ