Савельев: храну Крымского моста усилят перед сезоном отпусков

Глава Минтранса рассказал президенту России о ситуации с автомобильным движением на полуострове.

Глава российского министерства по транспорту Виталий Савельев рассказал о том, что правительство усилит охрану Крымского моста перед сезоном отпусков, так как значительно увеличится поток автомобилей, которые желают проехать по переправе на курортную территорию. Соответствующее заявление глава профильного ведомства сделал в ходе рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным. Чиновник добавил, что в летний период на полуостров планируется перевезти не менее трех миллионов путешественников.

Савельев сообщил, что более 50 иностранных авиакомпаний совершают рейсы в Россию.

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