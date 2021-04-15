Саундпродюсер Пугачевой выставил ее голос без прикрас

Он нашел записи нескольких песен певицы без аккомпанемента.

Саундпродюсер Анатолий Лопатин, который отвечает за звучание Аллы Пугачевой уже более 20 лет, опубликовал в Instagram запись с голосом певицы без обработки. Этот пост Лопатин посвятил дню рождения Примадонны – 15 апреля ей исполняется 72 года.

Лопатин решил разобрать аудиоархивы во время пандемии. В результате он нашел нескольких песен певицы без аккомпанемента. Продюсеру захотелось поделиться со своими подписчиками красотой голоса Пугачевой. Поклонники певицы по достоинству оценили ее голос, назвав его божественным.

Ранее Галкин рассказал о чувствах Пугачевой от фильма "Чернобыль" Козловского.

Видео: Instagram / lopatinlab