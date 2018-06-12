Саудовский принц объяснил, почему ПВО не отразили атаки на НПЗ

Спикер заявил, что атаку совершили "глупцы".

Министр обороны Саудовской Аравии и по совместительству наследный принц рассказал, почему королевские ПВО не отразили удар на нефтяные вышки страны. Политик заявил, что его государство размером практически с целый континент, а также в разы больше западной Европы.

Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью прокомментировал Мухаммед бен Салман Аль Сауд

Сейчас оборонные средства СА включают в себя американские ракетные установки Patriot и Hawk. Они не способны уничтожать беспилотные воздушные средства. Вооружение не было использовано при нападении на нефтяные вышки

Стратегической целью нападавших было лишь подтверждение того, что они действительно глупы объясняет принц СА

Удар по НПЗ принц назвал глупостью, ведь "только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти". Об этом спикер рассказал во время интервью на американском телеканале CBS. Он добавил, что нефть из Саудовской Аравии обеспечивает пять процентов от общемирового рынка.

Напомним, что ответственность за удар взяли на себя повстанцы из Йемена. Ряд государств считают виновным в атаке Тегеран. Однако доказательства причастности Ирана у обвинителей отсутствуют.

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