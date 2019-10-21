Лидия Бузовчук лишилась должности после поста в соцсетях.

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Энгельсского района. Чиновники пояснили, что Лидия Бузовчук снята с должности из-за поста в социальных сетях. В сообщении представительница власти разместила недовольный комментарий о помощи государства семьям с детьми. Проведенная служебная проверка показала, что высказывание Бузовчук не соответствует нормам этики и морали.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что чиновница под именем Лидии Прозоровой разместила пост, в котором заявила, что раньше в России женщины "жили и не скулили". По ее мнению, это было еще до введения материнского капитала. Чиновницу смогли распознать по фотографиям в профиле.Женщина заявила в соцсетях, что вместо того, чтобы выдавать маткапитал, государству следует обратить внимание на пенсионеров.

Напомним, что Лидия Бузовчук занимала пост исполняющей обязанности директора Центра молодежных инициатив.

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