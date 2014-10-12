Саратовского депутата от КПРФ оштрафовали за участие в несанкционированной акции

Бондаренко выписали штраф в размере 20 тысяч рублей.

Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко за участие в несогласованной акции 31 января. Об этом сообщила пресс-служба судов.

Депутата признали виновным по статье КоАП "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Бондаренко выписали штраф в размере 20 тысяч рублей.

Полиция 31 января в громкоговорители предупреждала участников несогласованной акции об административной ответственности.

Решение суда в отношении Бондаренко не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Парламенту Петербурга предлагают пересмотреть полномочия полиции на митингах.

Видео: Youtube/Дневник Депутата