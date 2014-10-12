Саратовского депутата от КПРФ оштрафовали за участие в несанкционированной акции

Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко за участие в несогласованной акции 31 января. Об этом сообщила пресс-служба судов.
Депутата признали виновным по статье КоАП "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Бондаренко выписали штраф в размере 20 тысяч рублей.
Полиция 31 января в громкоговорители предупреждала участников несогласованной акции об административной ответственности.
Решение суда в отношении Бондаренко не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Парламенту Петербурга предлагают пересмотреть полномочия полиции на митингах.
Видео: Youtube/Дневник Депутата
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