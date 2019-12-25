Саперы вывезли из Петербурга и Ленобласти 250 старых боеприпасов в июле

Все находки уничтожили на полигоне.

В минувшем июле саперы Западного-военного округа вывезли из Петербурга и Ленобласти более 250 снарядов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе ЗВО, чаще всего боеприпасы находили в лесных массивах недалеко от населенных пунктов, а также на частных садовых участках и стройплощадках.

Крупный опасный улов саперы сделали у железнодорожных путей Пушкинского района, увезя сразу десяток ручных и осколочных гранат. На специально оборудованных КамАЗах специалисты увезли на полигон порядка 130 мин и 80 артиллерийских снарядов различных калибров. Отмечается, что ежедневно саперы выполняют более 10 заявок по разминированию опасных находок.

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Фото: Piter.TV