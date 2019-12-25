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Сапёры уничтожили 200 килограммов боеприпасов под Петербургом
Сегодня, 16:47
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IRINA_CHALKINA

Сапёры уничтожили 200 килограммов боеприпасов под Петербургом

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Эти снаряды и боеприпасы относятся к временам Великой Отечественной войны.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что сапёры уничтожили 200 килограммов боеприпасов под Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Соответствующие снаряды относятся к временам Великой Отечественной войны. В этом году таких боеприпасов за год обнаружили 200 кг. 

В итоге специалисты утилизировали 30 мин калибра 82-мм и свыше 80 артиллерийских снарядов калибра 203-мм и 152-мм.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге изменились правила благоустройства территории.

Фото: Пресс-служба Западного военного

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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