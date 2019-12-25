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В Петербурге изменились правила благоустройства территории
Сегодня, 15:52
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге изменились правила благоустройства территории

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Теперь нет необходимости получать ордера во время производства аварийных работ.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что в Петербурге изменились правила благоустройства территории. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов уже подписал изменения в постановление городского правительства. Согласно документу, теперь не надо получать ордер у Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) на установку нестационарных торговых объектов (НТО).

Отмечается, что соответствующая поправка касается только тех объектов, которые находятся в собственности города.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Беглов обсудил эпидситуацию в Петербурге с Валентиной Матвиенко.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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