Теперь нет необходимости получать ордера во время производства аварийных работ.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что в Петербурге изменились правила благоустройства территории. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов уже подписал изменения в постановление городского правительства. Согласно документу, теперь не надо получать ордер у Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) на установку нестационарных торговых объектов (НТО).

Отмечается, что соответствующая поправка касается только тех объектов, которые находятся в собственности города.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Беглов обсудил эпидситуацию в Петербурге с Валентиной Матвиенко.

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