Сантехник украл два кошелька у петербургской пенсионерки

В них лежало чуть более двух тысяч рублей.

В Петербурге проводят проверку после кражи у 88-летней пенсионерки двух кошельков. Об сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

В полицию Кировского района пенсионерка обратилась 10 октября. Она рассказала, что к ней приходил молодой человек и проверял трубы отопления. Однако, после его ухода, пожилая женщина заметила пропажу 2,1 тысячи рублей. Деньги находились в двух кошельках, которые также пропали.

Также в Тосненском районе полиция расследует серию квартирных краж.

Фото: Piter.tv