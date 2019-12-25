Санобработка магазинов пройдет в четырех поселках Выборгского района

Соответствующее постановление подписал замглавы администрации.

В четверг, 30 апреля, в поселках Рощино, Первомайское, Поляны и Кирпичное проведут дезинфекцию и генеральную уборку торговых точек. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Мероприятия будут проводиться с 16:00 до 20:00 согласно постановлению от 29 апреля. Документ подписан заместителем главы администрации Владимиром Рошковичем.

Напомним, что противоэпидемические меры, проводимые на территории Выборгского района, рекомендованы федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге начали раздавать георгиевские ленточки.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Pixabay