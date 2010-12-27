Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова уехал на гастроли в Москву

Представления пройдут на сцене Московского театра юного зрители (МТЮЗ) с 14 по 20 мая.

Трупа Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова уехала в Москву с гастролями. Жители и гости столицы смогут посмотреть постановки на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) с 14 по 20 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Всего московским зрителям представят пять спектаклей. Гастроли начнутся с "Маленькой трагедии" по одноактным пьесам Александра Пушкина. Кроме того, зрители увидят "Соломенную шляпку", "Два часа в благородном семействе", "Воительницу" и новую работу режиссера Влада Фурмана "Медея".

Отмечается, что в спектаклях задействованы одни из самых лучших драматических артистов Петербурга. Среди них Петр Семак, Александра Куликова, Алексей Морозов, Евгений Баранов, Нелли Попова, Александр Большаков, Елена Калинина, Елена Симонова и Николай Смирнов. Всего на гастроли в Москву отправились 50 человек.

Санкт-Петербургский театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова был основан в 1988 году, на следующий год после смерти народного артиста РСФСР. На церемонии открытия присутствовала мать актера Мария Миронова. Основателем и художественным руководителем театра является народный артист России, лауреат премии правительства РФ в области культуры Рудольф Фурманов.

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Фото: visit-petersburg.ru