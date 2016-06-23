Легендарная группа ABBA снова выступит в полном составе

Однако на сцену выйдут не сами музыканты, а их цифровые копии — аватары.

Шведская группа ABBA снова выступит в полном составе. Однако на сцену выйдут не сами музыканты, а их цифровые копии — аватары, или вернее "аббатары". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова участника группы Бьорна Ульвеуса.

Сейчас мы занимаемся созданием этих "аббатаров". Наши головы замерили со всех сторон и углов, из них создана база данных мускул лица. Этим занимаются художники-техники из киноиндустрии, а также специалисты по информационным технологиям. Это будет что-то вроде наших копий образца 1979 года. Мы выбрали этот год, так как думали, что именно тогда выглядели хорошо. Бьорн Ульвеус

Именно в 1979 году группа выпустила свой хит Voulez-Vous и вместе с ним отправилась в мировое концертное турне. В ближайший год гастроли будут у "аббатаров". Перед ними цифровые копии легендарных певцов выступят в ТВ-шоу, посвященном ABBA.

Напомним, шведский музыкальный квартет ABBA был создан в сентябре 1972 года Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. В настоящее время в мире продано более 400 млн дисков этой группы. Квартет существовал 10 лет. За это время он выпустил восемь альбомов и множество песенных сборников. Мюзикл "Мамма Миа", в основе которого песни ABBA, посмотрели более 60 млн человек.

Ранее мы писали, что в начале лета в клубе А2 выступит культовый музыкант Борис Гребенщиков.

Фото: abbasite.com