Санкт-Петербургский городской суд с 9 марта отменяет ограничения доступа слушателей

При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию.

В Санкт-Петербургском городском суде с 9 марта отменяют ограничения по количество слушателей в здании суда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Работа приемной и архива суда в части личного приема граждан возобновляется.

Это связано с ослаблением антиковидных мер. При этом ношение маски обязательно. Также нужно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

По вопросу ознакомления с материалами дела необходимо предварительно позвонить в соответствующую канцелярию по указанным на сайте суда телефонам в часы работы. говорится в сообщении.

Напомним, что с 4 марта также отменяют QR-коды в общественных местах.

Фото: Piter.tv