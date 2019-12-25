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Санкт-Петербургский городской суд с 9 марта отменяет ограничения доступа слушателей
Сегодня, 17:42
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Санкт-Петербургский городской суд с 9 марта отменяет ограничения доступа слушателей

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При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию.

В Санкт-Петербургском городском суде с 9 марта отменяют ограничения по количество слушателей в здании суда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Работа приемной и архива суда в части личного приема граждан возобновляется.

Это связано с ослаблением антиковидных мер. При этом ношение маски обязательно. Также нужно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

По вопросу ознакомления с материалами дела необходимо предварительно позвонить в соответствующую канцелярию по указанным на сайте суда телефонам в часы работы.

говорится в сообщении.

Напомним, что с 4 марта также отменяют QR-коды в общественных местах. 

Фото: Piter.tv

Теги: городской суд, посетители
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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