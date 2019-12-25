Санкт-Петербургский городской суд с 9 марта отменяет ограничения доступа слушателей

В Санкт-Петербургском городском суде с 9 марта отменяют ограничения по количество слушателей в здании суда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Работа приемной и архива суда в части личного приема граждан возобновляется.
Это связано с ослаблением антиковидных мер. При этом ношение маски обязательно. Также нужно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.
По вопросу ознакомления с материалами дела необходимо предварительно позвонить в соответствующую канцелярию по указанным на сайте суда телефонам в часы работы.
говорится в сообщении.
Напомним, что с 4 марта также отменяют QR-коды в общественных местах.
Фото: Piter.tv
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