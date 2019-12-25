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Санкт-Петербургский городской суд оставил вдову рэпера Энди Картрайта под стражей
Сегодня, 16:04
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Санкт-Петербургский городской суд оставил вдову рэпера Энди Картрайта под стражей

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Женщина подозревается в убийстве своего мужа.

Санкт-Петербургский городской суд оставил жену убитого рэпера Энди Картрайта Марину Кохал под стражей. При этом некоторые изменения в постановлении Смольнинского районного суда он все же изменил. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, районный суд постановил 26 декабря 2020 заключить обвиняемую в убийстве до 28 февраля 2021 года. Меру оставили без изменений, но исключили из текста довод о деформации у Кохал моральных ценностей. 

Напомним, по версии следствия, не позднее 23.40 29.07.2020 Марина Кохал, находясь в квартире дома 134 по Невскому проспекту во время ссоры убила Александра Юшко. После совершения преступления она расчленила труп потерпевшего на отдельные части для последующего уничтожения и частично его уничтожила. Экспертиза показала, что у трупа не хватает восьми внутренних органов, а на оставшихся частях патологоанатомы обнаружили воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли. 

Теща убитого проходит в качестве подозреваемого, а жена ― в качестве обвиняемой.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: расчленение, убийство, энди картрайт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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