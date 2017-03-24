Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа приостановила торги

О причинах этого официально не сообщается.

В понедельник, 16 октября, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановила торги в товарных секциях. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте торговой площадки.

Работа была остановлена в 11:25 мск. О причинах этого официально не сообщается. Сообщение о возобновлении торгов на СПбМТС появится дополнительно.

Добавим, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа является крупнейшей товарной биржа в стране. Она осуществляет торги на срочном рынке, рынках нефтепродуктов, а также нефти, газа, лесов и строительных материалов, минеральных удобрений. В конце прошлого месяц СПбМТСБ установила новый рекорд по суточным торгам нефтепродуктами, объём которых превысил 200 тыс. тонн.

Ранее мы сообщили о том, что Санкт-Петербургская биржа отстранила от торгов трёх топливных трейдеров.

Фото: Pxhere