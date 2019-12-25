Петербургская таможня приняла 109 оригинальных картин мастера поп-арта Энди Уорхола

Далее картины отправятся в "Севкабель Порт" на выставку.

Работы всемирно известного художника Энди Уорхола прибыли в Петербург. Их приняли сотрудники Василеостровского таможенного поста петербургской таможни.

Картины приехали из Италии. Они будут представлены в пространстве "Севкабель Порт" на выставке "Энди Уорхол и русское искусство". Всего в общей сложности было доставлено 109 оригинальных картин. Полотна осмотрели эксперты, уполномоченными Министерством культуры РФ. Они должны были убедиться, что товары являются культурными ценностями. Таможенный платеж не взимается, так как ввоз временный.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что выставка продлится с 18 июня по 19 сентября 2021-го года.

Фото: пресс-служба петербургской таможни