Санкт-Петербургская таможня выявила 800 кг незадекларированной обуви

Согласно сведениям, указанным в транспортных документах, в Россию из Турции ввезено 1,9 тонн обуви. По факту вес брутто товарной партии составил 2,7 тонн.

На Котлинском таможенном посту Санкт-Петербургской таможни выявлено нарушение таможенных правил при ввозе в РФ обуви из Турции. Импортного товара оказалось на 800 кг больше, чем заявлено в декларации. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Согласно сведениям, указанным в транспортных документах, в Россию из Турции ввезено 1,9 тонн обуви. По результатам таможенного досмотра выявлено превышение заявленного веса. Вес брутто товарной партии составил 2,7 тонн. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ.

Также маркировка задержанной партии обуви указывает на различные страны изготовления товаров, что может свидетельствовать о возможном несоблюдении мер технического регулирования. Проводится дальнейшее расследование.

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Фото и видео: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни