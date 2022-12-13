На таможенный пост в Шушарах в 2022 году прибыло в 15 раз больше контейнеров с товарами из Китая

Из Китая привозят бумагу, картон, табак, чай, одежду, обувь, бытовую технику, шины, автомобильные запчасти.

В 2022 году на таможенный пост в Шушарах прибыло в 15 раз больше контейнеров с товарами из Китая, чем в 2021 году. За 12 месяцев на Шушарском таможенном посту завершен таможенный транзит в отношении почти 18 тысяч контейнеров, прибывших железнодорожным транспортом. Всего с начала года из КНР ввезено более 280 тысяч тонн товаров. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

По словам начальника Шушарского таможенного поста Алексея Гладьо, ежедневно в зону деятельности таможенного поста прибывает до 200 контейнеров железнодорожным транспортом. Значительный рост поставок связан с перенаправлением потока грузов из Китая с морского транспорта на железнодорожный через пункты пропуска Дальнего Востока и через Казахстан.

Из Китая привозят бумагу, картон, табак, чай, одежду, обувь, бытовую технику, шины, автомобильные запчасти.

В конце прошлого года Пулковская таможня передала РПЦ 12 икон начала ХХ века.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни