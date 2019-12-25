В Петербург привезли 9,6 тонн цветов к 8 марта

Из Латвии прибыли розы, хризантемы, лилии, орхидеи, ранункулюсы и гвоздики.

Накануне, 3 марта, в Петербург пропустили 9,6 тонн цветов к 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе таможни города.

В преддверии Международного женского дня 8 марта в город привезли розы, хризантемы, лилии, орхидеи, ранункулюсы и гвоздики из Латвии. Товар прошел таможенный контроль на Южном таможенном посту.

Отмечается, что таможенная декларация была подана в Северо-Западную электронную таможню. Таможенный контроль подкарантийной продукции был проведен без задержек в минимальные сроки. Цветы выпущены для внутреннего потребления.

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