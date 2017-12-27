Санкт-Петербург возглавил рейтинг туристических городов СЗФО

Наш город обогнал Калининград и Вологду в рейтинге самых популярных туристических центров Северо-Запада.

Санкт-Петербург вновь стал самым популярным городом у российских туристов на Северо-Западе РФ. Об этом сообщает сервис бронирования отелей Tvil.ru. Популярный портал составил свой рейтинг, основываясь на частоте и регулярность заказов гостиниц и хостелов в крупнейших городах СЗФО. Санкт-Петербург победил с весомым отрывом. На 2 и 3 месте оказались Калининград и Вологда. В первую пятерку также вошли Петрозаводск и Псков. Чуть ниже расположились Новгород Великий, Выборг, Мурманск и Архангельск. На 10-м месте топа оказался Сыктывкар.

Tvil.ru также опубликовал интересные данные по самой популярной стоимости номеров в Северной столице и продолжительности туристических туров. Чаще всего в Петербург приезжают на 5 ночей по стоимости в 3 000 рублей за сутки. Самый дешевый отдых (2400 рублей за сутки) - в Пскове и Мурманске.

Ранее мы писали, что заключенные культурной столицы предпочитают читать произведения Ремарка, Достоевского и Булгакова.

Фото: Piter.TV