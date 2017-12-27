Заключенные культурной столицы предпочитают читать произведения Ремарка, Достоевского и Булгакова

УФСИН Петербурга составил рейтинг популярных книг, которые пользуются спросом среди заключенных.

Руководство Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти сформировал рейтинг литературных изданий, которые популярны в городских СИЗО и тюрьмах. Рейтинг сосатвлялся на основе опроса тюремных библиотекарей. Об этом сообщает "Мойка78".

По информации УФСИН, в 2017-м году заключенные отдали предпочтение следующим произведениям: "Триумфальная арка" Ремарка, "Братья Карамазовы" и "Преступление и наказание" Достоевского, "Война и мир" Толстого, "Код да Винчи" Брауна, "Мастер и Маргарита" Булгакова, "Фаворит" Пикуля, "Государь" Макиавелли, "История государства Российского" Карамзина и "Тайны Мадридского двора" Борна.

По данным пресс-службы, в библиотечных фондах петербургских тюрем и СИЗО находится более 450 тысяч книг, журналов и газет.

К исследованию присоединились и правозащитники Санкт-Петербурга. Они отметили еще несколько изданий, пользующихся популярностью среди "сидельцев". Это Библия, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, различные произведения Эдгара По, роман "Даниэль Штайн, переводчик" Людмилы Улицкой, роман "О жизни" Михаила Веллера. "Транссерфинг реальности" Вадима Зеланда, "Дон Хуан" Карлоса Кастанеды, "Искушение сына Люцифера" финансового махинатора Сергея Мавроди, а также произведения Льва Гумилева, Михаила Жванецкого, стихи Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого.

Фото: "ВК" - "Мастер и Маргарита"