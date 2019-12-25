Петербург стал лидером по объемам строящегося жилья на душу населения

В городе строится около 11,2 млн "квадратов" жилья.

Петербург выбился в лидеры среди других субъектов РФ по объему строящегося жилья на человека Об этом говорят данные информационной системы ДОМ.РФ. Аналитики подсчитали, что в городе строится около 11,2 млн "квадратов" многоквартирных домов", а на человека приходится 2,2 квадратных метра.

Всего в России строится 98,9 млн "квадратов" жилой недвижимости, на человека приходится менее 0,7 квадратных метра. Москва, несмотря на быстрое многоквартирное строительство, занимает только седьмую строчку в рейтинге по объемам строительства на душу населения. Данный показатель говорит об эффективности использования потенциала экономического развития региона.



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Фото: Piter.TV