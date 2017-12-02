Петербург признали футбольной столицей России

В рейтинге посещаемости Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Северная столица оказалась на первом месте.

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов, которые посетило больше всего болельщиков во время матчей 4 тура РПЛ. Первое место в списке занял Петербург. Матч "Зенит-Урал" собрал на стадионе 45 545 зрителей и был признан самым посещаемым в 4 туре РПЛ. Об этом сообщается на сайте организации.

В тройке лидеров также оказались Краснодар (34 302 зрителя) и Самара (31 652). В среднем посещаемость футбольных матчей Российской Премьер-Лиги выросла на 40 % по сравнению с прошлым годом.

Напомним, 4 тур РПЛ проходил в России с 17 по 20 августа.

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