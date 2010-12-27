Сергей Семак рассказал, над чем именно "Зениту" следует работать

Тренер рассказал, что "Зенит" нуждается в усилении позиций за счет новых игроков.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что команде будет достаточно 18-20 сильный игроков, чтобы показывать лидирующие позиции в мировом футболе. Однако, руководитель петербургской команды отметил, что сейчас "сине-бело-голубым" необходимо усиление состава.

Состав из 30 человек не нужен никому. Достаточно обоймы из 18-20 игроков, которые будут готовы. Конечно, нам нужно усиление. Есть важные позиции, которые нуждаются в этом. Получится ли усилить их - вопрос не ко мне отмечает специалист

В рамках общения с журналистами спикер добавил, что неоспоримый вклад в результате матча с екатеринбургским "Уралом" внес полузащитник Александр Ерохин. Напомним, что матч завершился со счетом 4:1 в пользу Петербурга.

Фото: ФК "Зенит"