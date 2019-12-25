Более 150 петербуржцев приняли участие в акции от "Фонда Доноров"

Помимо этого, в середине ноября пройдет крупный Городной молодежный день донора.

Накануне, 12 октября, 172 петербуржца приняли участие в акции, организованной "Фондом Доноров", и поделились своей кровью с 7 отделениями переливания. Отмечается, что всего вчера ОПК посетили более 200 человек.

Кроме того, 20 первичных доноров вступили в "донорское совершеннолетие" и получили свои первые донорские книжки в рамках проекта по геймификации донорства "ДонорGo". Для участников будут работать напоминания, обучения по тематике крови, а также появится возможность получить призы.

Также специалисты напоминают о важности ознакомления с противопоказаниями к донорству перед походом в отделение переливания. Помимо этого, важно соблюдать донорскую диету, которая подразумевает отказ от некоторых продуктов: жирного, соленого, копченого, маринованного, жареного, острого и др.

Горожане могут прийти в любой из 18 пунктов с понедельника по пятницу, учитывая донорский светофор. Для донации понадобится СНИЛС и паспорт.

Совсем скоро, с 15 по 18 ноября, в Петербурге пройдет молодежный день донора. Для горожан подготовят лекции, беседы с врачам и сувениры.

Ранее Piter.tv рассказал об истории донорства и почему это важно.

Фото: Piter.tv