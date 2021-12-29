Похолодание, гололедица и сильный ветер прогнозируются в Петербурге 18 февраля

Порывы западного ветра могут составить до 15-20 м/с.

В пятницу, 18 февраля, метеорологические условия в Петербурге сформирует тыловая, холодная часть циклонического вихря "Иления". Под его влияние в городе сохранится облачная погода, пройдет мокрый снег. Возможна гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Столбики термометров в этот день покажут -1…+1 градус, в Ленобласти -3…+2. Ветер подует с запада со скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 738 мм рт. ст., что пока существенно (на 21-22 единицы) ниже нормы.

В субботу будет пасмурно, пройдут осадки в смешанной фазе. Днем ожидается немного выше 0 градусов.

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