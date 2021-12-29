Из Пулково запустят прямые рейсы в Осло

Полеты будут выполнять два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из Петербурга в Осло. Полеты будут выполнять два раза в неделю. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Так, рейсы будут по четвергам и воскресеньям. Их отправление в Осло будет проходить в 17:20 по обоим дням. Обратные рейсы будут вылетать в Петербург также по четвергам и воскресеньям в 19:30 по местному времени. Полеты будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800.

Отметим, что с 15 февраля перед поездкой в Норвегию не требуется сдавать ПЦР-тест и регистрироваться на сайте. Он необходим только для поездки на Шпицберген.

Напомним, что в Норвегии отменили обязательное ношение СИЗ и социальное дистанцирование.

Фото: Piter.tv

