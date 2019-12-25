Петербург обогнал Москву по темпам роста цен на жилье в течение года

В рейтинге 150 городов по росту цен на жилье Северная столица оказалась шестой по счету.

Петербург вошел в топ-10 рейтинга 150 городов по росту цен на жилье Global Residential Cities Index, обогнав Москву. Как сообщили аналитики компании Knight Frank, на первичном и вторичном рынке жилья в Северной столице зафиксировали увеличение стоимости квартир.

Отмечается, что в первом квартале текущего года цена квадратного метра увеличилась на максимальные 5,2%, годовой прирост цен в массовом сегменте вовсе составил 13,6%. Эксперты считают, что предпосылками к росту цен в течение года стали переход на эскроу-счета, ослабление рубля и рост себестоимости строительства.

Лидером рейтинга городов стала Манила, второе и третье места заняли Будапешт и Измир. Петербург в этом списке оказался на шестой позиции, а Москва спустилась на 143-ю, хотя год назад российские столицы занимали четвертое и 41-е места соответственно.

Ранее мы рассказывали, что за июнь в Петербурге ввели в эксплуатацию 17 домов в Приморском районе.

Фото: Piter.TV