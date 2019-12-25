За июнь в Петербурге ввели в эксплуатацию 17 домов в Приморском районе

Несмотря на пандемию, скорость строительства не замедлилась.

Лидером по вводу жилья в июне 2020-го года оказался Приморский район. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по строительству.

За июнь в районе ввели в эксплуатацию 17 домов на 2,3 тыс. квартир. На втором месте расположился Красносельский район — 4 дома на 1,5 тыс. квартир, а на третьем — Петроградский. Там ввели 1 дом на 356 квартир.

Всего за прошлый месяц в Петербурге получили разрешение 56 домов, включая индивидуальное строительство. Кроме того, готовы 9 объектов общегражданского назначения, среди которых очистные сооружения в Красносельском районе и многоэтажный гаражный комплекс в Калининском районе.

В 2019 площадь введенной в эксплуатации территории была в два раза меньше.

Фото: Piter.TV