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За июнь в Петербурге ввели в эксплуатацию 17 домов в Приморском районе
Сегодня, 14:19
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За июнь в Петербурге ввели в эксплуатацию 17 домов в Приморском районе

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Несмотря на пандемию, скорость строительства не замедлилась.

Лидером по вводу жилья в июне 2020-го года оказался Приморский район. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по строительству.

За июнь в районе ввели в эксплуатацию 17 домов на 2,3 тыс. квартир. На втором месте расположился Красносельский район — 4 дома на 1,5 тыс. квартир, а на третьем — Петроградский. Там ввели 1 дом на 356 квартир. 

Всего за прошлый месяц в Петербурге получили разрешение 56 домов, включая индивидуальное строительство. Кроме того, готовы 9 объектов общегражданского назначения, среди которых очистные сооружения в Красносельском районе и многоэтажный гаражный комплекс в Калининском районе. 

В 2019 площадь введенной в эксплуатации территории была в два раза меньше. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жилые комплексы, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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