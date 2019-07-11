Опрос проводился в преддверии Дня шоколада.

Санкт-Петербург попал в тройку "шоколадных" столиц России. Об этом сообщил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Эксперты проводили опрос ко Дню шоколада, который отмечается 11 июля. Специалисты выяснили у пользователей, где по их мнению, делают самый вкусный шоколад.

По результатам опроса, 29% респондентов назвали Самару городом с самым вкусным шоколадом. Также в первую тройку попали Санкт-Петербург (26%) и Москва (24%).

В топ-5 с самым вкусным шоколадом также попали Пермь (13% опрошенных) и Екатеринбург (5%).

Ученые определили безопасное для здоровья количество шоколада.

Видео: YouTube/ Наука 2.0