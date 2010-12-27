Почти 74% россиян назвали Санкт-Петербург культурной столицей России

На втором месте – Казань.

Ко Дню работника культуры российский сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил, какой город России можно назвать культурной столицей.

Более 70% опрошенных считают культурной столицей России – Санкт-Петербург. На втором месте оказалась столица Татарстана – Казань (7% опрошенных), на третьем месте – Ярославль (почти 5% опрошенных).

День работника культуры России, учрежденный Указом Президента РФ от 27 августа 2007 года, отмечается 25 марта как профессиональный праздник деятелей культуры и искусства.

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Фото: Piter.tv