Эрмитаж обменяется картинами с музеем Пушкина

Обмен произойдет в рамках проектов "Щукин. Биография коллекции" и "Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы".

Эрмитаж и Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина летом 2019 года собираются обменяться коллекциями в рамках проектов "Щукин. Биография коллекции" и "Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора ГМИИ Марину Лошак.

В Пушкинском музее сейчас находятся картины Поля Сезанна, Пабло Пикассо, Клода Моне, в Эрмитаже – Огюст Ренуара, Анри Матисса, Поля Гогена.

В проекте "Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы" будут представлены 140 произведений искусства. После завершения этого проекта Эрмитаж и ГМИИ в 2020 году планируют провести совместную выставку коллекций Морозовых в Париже.

Ранее в Петербурге закрыли Исаакиевский собор и Эрмитаж.

Фото: Piter.tv