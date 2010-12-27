В Петербурге закрыли Исаакиевский собор и Эрмитаж

Исаакиевский закрыли по техническим причинам, Эрмитаж эвакуировали после сообщений о минировании.

В Петербурге для посетителей закрыли музей-памятник Исаакиевский собор и Эрмитаж. Об этом сообщают петербуржцы в социальных сетях.

Исаакиевский собор закрыт по техническим причинам, объяснили в учреждении. Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщения о минировании здания. Несколько сотрудников Эрмитажа получили 21 марта письма на электронную почту с сообщением о минировании. На место происшествия были вызваны специалисты силовых структур, люди эвакуированы.

Об открытии музеев станет известно позднее.

Ранее в "Меге Парнас" прошла эвакуация автомобилей с инвалидных мест.

Фото: Piter.tv