Петербуржцы смогут улететь из "Пулково" в пакистанский Карачи

Власти города и представители Пакистана обсудили важные темы относительно вопросов сотрудничества.

Петербург может запустить прямые перелеты в пакистанский город Карачи. Представители исполнительной власти города и иностранной делегации планируют обговорить детали во время бизнес-форума, а после подписать "дорожную карту". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Совместно с коллегами из Пакистана петербургские предприниматели обсудят вопрос создания парка легкой промышленности на территории Северной столицы, развитие направлений машиностроения и информтехнологий, взаимодействие в области фармацевтических разработок и возможность открытия авиасообщения до города Карачи, который, как и Санкт-Петербург в России, является культурной столицей Пакистана.

Напомним, что в этом году Россия и Пакистан празднует 70 лет сотрудничества и установления дипломатических отношений между двумя государствами.

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