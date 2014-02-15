Стали известны районы с самыми кусачими клещами

В лидерах в Петербурге находится Пушкинский район.

С начала весны с жалобами на укусы клещей в медучреждения обратился 3381 человек. Из них 793 — это дети. Такие данные приводит петербургское Управление Роспотребнадзора, передает "Фонтанка".

За прошлую неделю в клиники обратились 1009 человек.

На территории города укусы получили 363 человека. Самым опасным оказался Пушкинский район, там зафиксировали 124 случая. Затем идет Курортный район (68), Приморский район (40), Выборгский (28), Колпинский (23).

Большую часть пострадавших составляют дачники и те, кто любит выезжать на природу в Ленобласти. В соседнем регионе больше всего случаев зафиксировано в Гатчинском районе (187), Киришском (151), Тихвинском (144), Всеволожском (129) и Волховском (112).

Ранее специалист объяснила, почему в изъятии клеща важна скорость.

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