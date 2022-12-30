Санду: урегулирование в Приднестровье не должно препятствовать интеграции Молдавии в ЕС

Президент Молдавии рассказала о необходимости "быстрой победы" Киева над Москвой.

Майя Санду рассказала о том, что урегулирование конфликта в Приднестровье не должно препятствовать интеграции Кишинева в состав Евросоюза. Соответствующее заявление глава государства сделала в эфире местного телеканала Moldova 1. Она ответила на вопрос ведущего о том, существует ли у руководства республики план по евроинтеграции. Чиновница отметила, что нового плана не существует. В списке указано, что принципиальными моментами являются мирное разрешение ситуации на Днестре, а также соблюдение территориальной целостности государства в его международно-признанных границах.

Оно должно привести к функциональному государству, сегодня государство слабое, и решение не должно ослабить государство еще больше, а также быть препятствием для процесса евроинтеграции. Майя Санду, президент Молдавии

Майя Санду подчеркнула, что рассчитывает на то, что Украина сможет быстро победить противника в регионе, что сформирует новые условия для приднестровского процесса. Президент не исключила, что эти изменения могут быть как позитивными, так и негативными.

Санду заявила о необходимости оснастить армию Молдавии современным оружием.

Фото и видео: YouTube / TVR MOLDOVA

