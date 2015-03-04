Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в выборы в Молдавии

Глава Молдавии не привела никаких доказательств своих обвинений.

Президент Молдавии Майя Санду после заседания высшего совета безопасности республики объявила о том, что Москва готовится к вмешательству в местные парламентские выборы. Соответствующее заявление глава государства сделала журналистам во время правительственного брифинга. Однако иностранный политик не предоставила СМИ и общественности никаких доказательств своих слов. Женщина пояснила, что российское руководство якобы использует различные молдавские политические формирования и проекты для того, чтобы повлиять на результаты голосования. Майя Санду уверена, что именно Кремль "стоит за спинами" некоторых независимых кандидатов в депутаты, а также оппозиционного правящей партии блока "Победа".

Сегодня на заседании высшего совета безопасности мы обсудили меры борьбы с манипуляцией и иностранным вмешательством в избирательный процесс. Российская Федерация хочет с осени контролировать Молдавию и готовит беспрецедентное вмешательство в избирательный процесс… Финансирование электоральной коррупции только за счет криптовалют составляет около 100 миллионов евро. Майя Санду, президент Молдавии

Известно, что проведение парламентских выборов на территории Молдавии запланировано на 28 сентября. Республиканские власти республики перешли к репрессивным мерам против любых форм инакомыслия. В частности, в стране под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул. Также правоохранительные органы в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Против ряда оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела. Сейчас местные чиновники пытаются запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.

Додон: Санду потеряет власть, если ее партия проиграет выборы в парламент.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Maia Sandu