Додон: Санду потеряет власть, если ее партия проиграет выборы в парламент

В Молдавии рассказали об объединении оппозиции в республике.

Президент Молдавии Майя Санду потеряет власть в том случае, если поддерживающая ее правящая "Партия действия и солидарности" (ПДС) проиграет предстоящие 28 сентября выборы в парламент и утратит контроль над республиканским правительством. Соответствующее заявление сделал бывший президент Молдавии, лидер крупнейшего в стране оппозиционного движения социалистов Игорь Додон в эфире местного телеканала Unimedia. Политик добавил, что если правящая партия проиграет, то многим из депутатов придется бежать из страны, а дни Майи Санду в качестве главы государства будут сочтены.

Предстоящие парламентские выборы имеют решающее значение для всех. Мы не имеем права допустить, чтобы эти остались у власти еще на четыре года. Иначе от этой страны ничего не останется. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Напомним, что уже четыре оппозиционные партии Молдавии заявили о формировании предвыборного блока, который будет выступать за восстановление партнерства с российским руководством. Ранее этими данными с журналистами поделился Игорь Додон на совместном брифинге с лидерами Партии коммунистов, партий "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" Владимиром Ворониным, Василием Тарлевым и Ириной Влах. Новому блоку предстоит выбрать название и пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Объединения левоцентристской оппозиции позволят оправдать ожидания примерно 50 процентов избирателей в республике.

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Фото: YouTube / Igor Dodon | Игорь Додон