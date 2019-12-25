Санду: Молдавия должна занять свое место в семье стран Евросоюза

Молдавия отмечает 30-летие независимости.

Молдавия должна занять свое место в семье стран Евросоюза. Об этом заявила глава государства Майя Санду во время торжественного выступления на церемонии, посвященной 30-летию независимости республики. Политик напомнила, что страна движется по выбранному пути евроинтеграции, так как именно это приведет Кишинев к процветанию.

Мы будем твердо идти по пути евроинтеграции, место Молдавии – в семье стран Европейского союза, евроинтеграция – это путь, который приведет Молдавию к процветанию. Майя Санду, президент Молдавии

Политик рассказала нации, что намерена поддерживать дружеские связи с международными партнерами Молдавии. Она надеется на то, что страна станет гарантом стабильности региона.

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