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Санавиция доставила двоих людей в Ленинградскую областную клиническую больницу
Сегодня, 14:14
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nastya960
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Санавиция доставила двоих людей в Ленинградскую областную клиническую больницу

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Из Гатчины и Кингисеппа.

За воскренье, 13 августа, из Ленобласти на вертолете в больницу доставили двух людей. Об этом сообщает Национальная служба санитарной авиации. 

Из гатчинской больницы в Ленинградскую областную клиническую больницу доставили 44-летнего мужчину, который во время ДТП получил тяжелые травмы головы, шеи и грудной клетки. Также в этот день в Ленинградскую областную больницу привезли 64-летнюю женщину из Кингисеппа с острым нарушением мозгового кровообращения по тромбо-ишемическому типу.

Ранее из Выборга в Петербург на вертолете доставили подростка в тяжелом состоянии.

Фото: Национальная служба санитарной авиации/ ВК

 

Теги: гатчина , ленобласть , санавиация
Категории: Лента новостей

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