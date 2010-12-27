Санавиция доставила двоих людей в Ленинградскую областную клиническую больницу

За воскренье, 13 августа, из Ленобласти на вертолете в больницу доставили двух людей. Об этом сообщает Национальная служба санитарной авиации.
Из гатчинской больницы в Ленинградскую областную клиническую больницу доставили 44-летнего мужчину, который во время ДТП получил тяжелые травмы головы, шеи и грудной клетки. Также в этот день в Ленинградскую областную больницу привезли 64-летнюю женщину из Кингисеппа с острым нарушением мозгового кровообращения по тромбо-ишемическому типу.
Ранее из Выборга в Петербург на вертолете доставили подростка в тяжелом состоянии.
Фото: Национальная служба санитарной авиации/ ВК