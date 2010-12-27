Из Выборга в Петербург на вертолете доставили подростка в тяжелом состоянии

14-летний юноша пострадал в ДТП.

Шестого августа, в ДТП 14-летний подросток получил серьезные травмы. Об этом сообщается в группе Национальная служба санитарной авиации.

У юноши закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб легких, травма груди, живота, множественные переломы, разрыв правой почки. На вертолете мальчики перевезли из Выборга на посадочную площадку у Петропавлвской крепости и уже оттуда на машине доставили в Детскую областную клиническую больницу.

В июле санавиация доставила ребенка в больницу с ожогами 2-3 степени.

Фото: Национальная служба санитарной авиации