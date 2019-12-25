Санавиация доставила в больницы 4 жителей Ленобласти за выходные

Помощь была оказана трем взрослым и одному ребёнку.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 июня, вертокрылая скорая совершила 4 вылета для оказания помощи жителям Ленинградской области. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Национальной службы санавиации.

В субботу медики оказали помощь мужчине из Волхова с сочетанной травмой и житель Подпорожья, пережившего инсульт.

На следующий день были спасены ребенок с черепно-мозговой травмой и мужсина, получивший автотравму.

Ранее мы рассказали о том, что маленьким пациентам Центра Алмазова дарят подарки за их храбрость.

Фото: ВКонтакте / san.aviacia