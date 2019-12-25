Маленьким пациентам Центра Алмазова дарят подарки за их храбрость

В рамках благотворительной инициативы ко Дню защиты детей Северо-Западный банк ПАО Сбербанк передал подарки малышам.

Сегодня, когда весь мир погружен в борьбу с пандемией, не стоит забывать, что в особой защите, любви и поддержке в это время нуждаются наши дети. В Центре Алмазова маленькие пациенты проходят лечение от различных заболеваний, каждый день они ведут свою трудную борьбу за выздоровление.

В рамках благотворительной инициативы ко Дню защиты детей Северо-Западный банк ПАО Сбербанк передал подарки малышам, которые находятся на длительном лечении в медучреждении.

Сотрудники банка собрали канцелярские принадлежности, книги и игрушки. Подарки дети будут получать после сложных медицинских процедур и манипуляций за их храбрость.

Детские оздоровительные лагеря откроют в Петербурге в июле.

Фото: Центр Алмазова