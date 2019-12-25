Санаторий в Зеленогорске оштрафован за нарушения во время пандемии

Санаторий заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

В среду, 19 августа, стало известно, что санаторий "Северная Ривьера" в Зеленогорске оштрафовали на сто тысяч рублей.

Сообщается, что санаторий нарушил законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, в номера проходило не одномоментное заселение, допускалось проживание по два человека, которые были не членами одной семьи. Персонал не использовал средства индивидуальной защиты. Помимо этого в столовой был всего один бактерицидный облучатель-рециркулятор закрытого типа, столы были расставлены без учета социальной дистанции, а в самом санатории нельзя было приобрести маски и перчатки.

Представители учреждения вину признали полностью и отметили, что все нарушения полностью устранены.

Ранее мы писали, что главного инженера "Автобазы" оштрафовали за недостаток масок и перчаток на предприятии.

Фото: pixabay