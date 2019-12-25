Главного инженера "Автобазы" оштрафовали за недостаток масок и перчаток на предприятии

Ответственный за санитарные мероприятия допустил ряд нарушений.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей главного инженера "Автобазы" ГУП "Горэлектротранса". Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, Владимир Сморыгин отвечал за 700 человек в штате, но не обеспечил для них безопасные условия в период пандемии коронавируса.

С проверкой на "Автобазу" на Большой Посадской пришли в конце минувшего июня. Как выяснилось, ответственный за организацию санитарно-противоэпидемических мероприятий не обеспечил работников масками и перчатками – поставка на предприятие осуществилась, но СИЗов в ней было недостаточно для своевременной смены у семи сотен человек. Кроме того, на "Автобазе" не провели своевременные мероприятия по прерыванию путей передачи ковида, когда в начале мая у одного из работников выявили заражение. Также в организации заключили недостоверные акты о работах по заключительной дезинфекции.

В суде Сморыгин вину признал, пояснив, что не успевал своевременно реагировать в условиях нестандартной ситуации.

Ранее мы рассказывали, что петербургская больница не смогла купить облучатели из-за нехватки средств. Ее оштрафовали.

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