На строительство нового санатория в Зеленогорске готовы выделить 6 млрд рублей

Проект планируют подготовить примерно за 2 года.

На Средней улице в Зеленогорске готовятся построить крупный санаторий. Как пишет "Ъ-СПб", площадь участка составит 3,6 га, а само учреждение будет занимать 22,9 тыс. кв. м.

Проект строительства и подготовку документации будет осуществлять компания "Имхотеп-девелопмент" в партнерстве с Eight Development. Последняя организация взяла будущий санаторий в аренду. Вместе с партнёром она будет добиваться статуса стратегического проекта для строительства.

Помимо санатория, рассматривается вариант отведения части площадей под рекреационные апартаменты. Проект планируют подготовить примерно за 2 года.



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