Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию оранжерей Таврического сада

Первый этап работ стартует в ближайшее время.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на проведение реконструкции оранжерей Таврического сада. Первый этап приведения теплиц в порядок начнётся в ближайшее время. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Общая площадь оранжерей составляет 12 тыс. кв. м. В рамках первого этапа работ планируется проведение реставрации теплицы на Потёмкинской улице. Кроме того, мероприятия затронут объекты на Кирочной улице и в корпусе Ж.

По итогам работ в Таврическом саду откроют новое общественное пространство. Точная информация о проекте не разглашается, известно лишь, что в него вложено порядка 700 млн рублей.

Фото: Администрация Петербурга