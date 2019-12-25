В среднем они получают 76 тысяч рублей в месяц.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что самую высокую зарплату в Петербурге получают менеджеры. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы.

Согласно последним данным, в Петербурге менеджеры получают в среднем 76 тысяч рублей в месяц. Также высокий доход наблюдается у специалистов по по добыче сырья — 70 тыс. рублей. Кроме того, большую заработную плату получают представители IT, интернета и телекоммуникаций.

Чуть меньше получают юристы и производственные работники — от 53 до 55 тыс. рублей в месяц.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обсудили результаты работы некоммерческих организаций.

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